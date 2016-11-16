Луценко: В Раду могут поступить еще два представления о привлечении нардепов к уголовной ответственности

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает до конца года внесение в Верховную Раду еще двух представлений о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня в интервью журналистам после заседания Регламентного комитета ВР, на котором рассматривалось представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского.

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"Есть шанс еще как минимум двух представлений. И достаточно высокий", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Луценко заявил о подготовке представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.

В представлении говорится, что Генпрокуратура подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы в течение 179 дней личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно – архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.

Сегодня, 16 ноября, на заседании регламентного комитета Луценко попросил Верховную Раду дать разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы Лесенка.

Регламентный комитет ВР перенес вынесение решения в отношении заключения о предоставлении согласия на привлечение Новинского к уголовной ответственности до получения от ГПУ дополнительных пояснений и доказательств.