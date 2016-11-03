Луценко обратился к Раде о привлечении Новинского к уголовной ответственности

Об этом Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, Луценко разместил скан-копию соответствующего представления в ВР от 3 ноября 2016 года.

В представлении отмечается, что «Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 21 мая 2014 года по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными чиновниками (Виктором Януковичем, Виталием Захарченко, Вадимом Новинским, Валерием Коряком), а также другими работниками правоохранительных органов Киева, при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ МП Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко)».

При этом досудебным расследованием установлено, что в период с сентября по декабрь 2013 года «Новинский Вадим Владиславович, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении Януковичем В.Ф, Захарченко В.Ю., Коряком В.В. и другими работниками правоохранительных органов города Киева, преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности», - говорится в представлении.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook напомнила, что «Генпрокуратура расследует« большое дело Януковича», одним из эпизодов которого является узурпация власти и влияние на украинскую церковь».

«Именно нардеп Новинский был участником переговоров по смене руководства Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом свидетельствуют не только сам пострадавший Александр Драбинко, помощник патриарха Владимира, но и еще один важный свидетель, который дал показания на нынешнего нардепа Вадима Новинского. Вадим Новинский проходит по эпизоду узурпации власти на церковь как соучастник », - написала она.

Сарган также отметила, что представление будет передано в Верховную Раду, где должен быть рассмотрен на заседании регламентного комитета, а затем проголосован в сессионном зале. При этом она не уточнила, когда именно документ передадут в ВР.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября ГПУ допросила предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия в качестве свидетеля по делу о незаконном лишении свободы бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира и митрополита Драбинко.

Как заявил тогда Луценко, согласно данным следствия, Янукович дал приказ бывшему министру внутренних дел Захарченко лишить свободы Владимира и Драбинко с целью заставить покойного предстоятеля сложить свои полномочия в пользу приближенного лица к Януковичу.

По словам Луценко, Драбинко во время допросов давал показания, которые могут изменить процессуальный статус свидетеля народного депутата Новинского. 25 октября Луценко заявил, что Новинский является одним из подозреваемых по делу против Януковича о незаконном давлении на Украинскую православную церковь (МП).