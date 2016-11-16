Луценко пообещал передавать Новинскому в тюрьму книги

Генпрокурор Юрий Луценко пообещал народному депутату Вадиму Новинскому передавать книги в тюрьму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы ВР во время словесной перепалки с Новинским, который назвал представление ГПУ о лишении его депутатской неприкосновенности и рассмотрение комитетом “политическим шоу”.

Луценко подчеркнул, что для проведения следственных действий необходимо снятие депутатской неприкосновенности.

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На реплику Новинского о том, что против него затеяно “политическое шоу”, Луценко сказал: “Даже снятие депутатской неприкосновенности дает возможность говорить, читать и писать. И даже в тюрьме можете говорить, читать и писать. Могу даже рекомендовать список книг, который мне в свое время в тюрьму не передавали, а я передам”, - сказал Луценко, обращаясь к Новинского.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению помощника настоятеля УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.

По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставило митрополита Владимира добровольно отказаться от выполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльной к действующей власти лица.

Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов было определено Новинского.

Сегодня, 16 ноября, на заседании регламентного комитета Луценко попросил Верховную Раду дать разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.

В свою очередь Новинский назвал «набором политических деклараций» обвинения, предъявленные ему Генпрокуратурой.