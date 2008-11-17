Яценюк: следующий спикер покажет «советскую власть в действии»...

Фракции БЮТ и Блока Литвина, часть НУ-НС и коммунисты могут избрать такого Председателя Верховной Рады Украины, который не будет краснеть за демократию и быстро покажет, что такое «советская власть в действии», заявил бывший Председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК в интервью журналу «Главред» .

По его словам, в таком случае «выборов (парламентских - УНИАН) действительно не будет вплоть до президентских».

А.ЯЦЕНЮК считает, что возможность проведения досрочных выборов в парламент «во многом уже будет зависеть от того, какой будет именно формат большинства, а не коалиции в парламенте».

Как сказал экс-спикер, «кое-кто считает, что теперь может быть очень интересная игра». «Кое-кто считает, что «Регионы» и часть НУ-НС проголосуют за бывшего спикера, который прошел по спискам НУ-НС. Думаю, что будет не так», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Он не исключил, что “БЮТ, фракция ЛИТВИНА, часть НУ-НС и коммунисты могут избрать другого экс-спикера, который не будет краснеть за демократию и быстро покажет, что такое «советская власть в действии» (в составе этих фракций бывшие председатели ВР – Владимир ЛИТВИН, Александр ТКАЧЕНКО (КПУ) и, в зависимости от того, о какой части НУ-НС идет речь, Иван ПЛЮЩ - УНИАН).

А.ЯЦЕНЮК считает, что решение об освобождении его от должности спикера “было спонтанным”, как и о выходе из коалиции. “Принцип здесь такой: сначала рубим – потом думаем: зачем? Игры нет”, - добавил он.

По его словам, если “была бы игра, так еще бы в четверг избрали нового Председателя Верховной Рады”. А.ЯЦЕНЮК считает, что сейчас начнется игра: “Кто кого переторгует?”. Он не исключает, что “в выигрыше, как всегда, останется ТИМОШЕНКО”.