Балога: сегодня не нужно думать о внеочередных выборах

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА видит несколько конфигураций коалиции, которая могла бы быть сформирована в Верховной Раде.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Я считаю, что шлюзы открыты для того, чтобы в парламенте 6-го созыва нашли понимание все политические силы, чтобы сформировать новую коалицию», - сказал В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что форматов новой коалиции много. «И Партия регионов – БЮТ, и «Наша Украина» - БЮТ – Блок Литвина и многие другие варианты. Сейчас дверь открыта. Садитесь и договаривайтесь», - сказал глава Секретариата.

Он прибавил, что это будет «добрым шагом» для консолидации общества и сбережения средств, необходимых для стабилизации экономической ситуации в стране.

В.БАЛОГА отметил, что сегодня не нужно думать о проведении внеочередных выборов. «Наша основная задача в 2008 году – это стабилизация экономической ситуации, а затем уже нужно думать, будет ли возможность сформировать новые политические союзы в действующем парламенте», - сказал он.

Руководитель Секретариата убежден, что проведение еще одних выборов в ВР зависит исключительно от политических сил в парламенте. «Поэтому сегодня и Блок Литвина, и Партия регионов, и Наша Украина, и БЮТ, и коммунисты в конце концов имеют право думать о том, есть ли им возможность сформировать коалицию», - сказал он.

В.БАЛОГА напомнил, что Указ Президента о досрочных выборах приостановлен и «мяч заброшен на поле Верховной Рады».