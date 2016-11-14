Украина готова к сотрудничеству с Дональдом Трампом - Климкин
Украина готова к сотрудничеству с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и его администрацией.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в интервью телеканалу ТСН, пишет ZN.ua.
Также, украинские политики и дипломаты продолжат поддерживать активные контакты с представителями Демократической партии в Сенате и Палате Представителей.
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"Основной акцент будет на установлении действенных связей с командой Трампа, но это не значит, что мы прекратим все связи с демократами. Нам нужна эффективная двухпартийная поддержка", – заявил Климкин.
Климкин также выразил уверенность, что Запад будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. "Сами мы точно не останемся, потому что в цивилизованном и трансатлантическом сообществе есть понимание, что такое Россия", – подчеркнул дипломат.
Министр также рассказал о работе своего ведомства над подготовкой встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом.
"Сейчас будем обсуждать с командой Трампа, состоится ли встреча с президентом до вступления в должность, либо после", – сообщил Климкин.