Окружение Трампа может изменить его позицию по украинскому вопросу – экс-госсекретарь США

Об этом, выступая в Праге, рассказала бывший государственный секретарь США Мадлен Олбрайт, сообщает "Радио Свобода".

«Я считаю, что важно, чтобы Европейский союз продлил санкции против России. Потому что это будет очень важным сигналом для всей Европы, она готова совместно работать. Если Трамп подтвердит свои слова предвыборной гонки в отношении Украины, это будет просто ужасно», – сказала Олбрайт.

При этом она предполагает, что позиция Трампа относительно Украины не обязательно будет пророссийской.

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«Плохо ли для Украины то, что победил Трамп, я не могу ответить. Потому что не знаю, почему он говорил определенные вещи в предвыборной гонке... И мы должны быть очень осторожными. Потому что речь не идет только о Крыме, а о том, что происходит с международными нормами, ведь такого еще не было после Второй мировой войны, чтобы какая-то страна просто забрала часть другой страны», – считает экс-госсекретарь США.

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«Вопрос не только о Крыме, а о том, как мы вообще будем жить в нынешней международной ситуации. Я надеюсь, что сейчас рядом с ним (Трампом) будут люди, которые скажут ему, что необходимо дальше развивать и работать над Минскими соглашениями, а также не следует забывать и о санкциях, конечно», – добавила Олбрайт.

«Я всегда оптимистично настроена, но, думаю, когда Трамп впервые увидит настоящий доклад спецслужб, то будет больше понимать... Быть архитектором политики Америки – дело сложное, и мир смотрит на нас, поэтому мы должны иметь это в виду», – отметила она.