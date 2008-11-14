Коновалюк хочет очной ставки с Ющенко на допросе в СБУ

Народный депутат Украины Валерий КОНОВАЛЮК считает целесообразным, чтобы следующий свой допрос в СБУ в рамках уголовного дела, возбужденного по факту разглашения гостайны в связи с поставками Украиной вооружений иностранным государствам был проведен совместно с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня в интервью журналистам после допроса следователем СБУ.

«Я думаю, что очередной допрос, который будет либо согласован, либо назначен, я уже тогда хотел бы провести вместе с действующим Президентом Украины ЮЩЕНКО», - сказал В.КОНОВАЛЮК. При этом он пояснил, что временная следственная комиссия ВР, которую он возглавляет, неоднократно обращалась к главе державы, с просьбой дать возможность встретиться и задать «те вопросы, которые есть у нашей следственной комиссии». «До сих пор никакого ответа нет», - подчеркнул В.КОНОВАЛЮК.

В тоже время он отметил, что пришел для дачи показаний в СБУ добровольно, без каких-либо повесток.

Вместе с тем, народный депутат высказал мнение, что на его взгляд, СБУ «вместо того, чтобы серьезно изучить содержание документов, которые говорят о злоупотреблениях и серьезному ущербе, который был нанесен обороноспособности страны, украинским Вооруженным Силам и в целом национальной безопасности… СБУ препятствует любыми действиями той деятельности, которую ведет следственная комиссия парламента». В контексте сказанного В.КОНОВАЛЮК уточнил, что комиссия, которую он возглавляет, не расследует, имела ли право Украина поставлять Грузии оружие. «Мы расследовали только то, что касается колоссального ущерба нашей обороноспособности, тех финансовых злоупотреблений, которые были выявлены комиссией», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Служба безопасности Украины официально заявила, что в основу проанонсированного народным депутатом Украины В.КОНОВАЛЮКОМ при содействии посольства России так называемого видеосюжета о военном конфликте на территории Грузии положены неправдивые сведения от российского интернет-издания Россия.ру.

Как подчеркивает СБУ, утверждения о якобы участии граждан Украины в российско-грузинском конфликте, которые сфабрикованы правоохранительными органами и спецслужбами Российской Федерации, уже давно опровергнуты международными экспертами и международными организациями.

С целью предупреждения совершения преступления В.КОНОВАЛЮКОМ во вред национальной безопасности Украины Служба безопасности в соответствии со статьей 7 Закона Украины "О контрразведывательной деятельности" официально предупредила В.КОНОВАЛЮКА об ответственности.

Также 12 ноября следователем СБУ был вызван на допрос гражданин Украины В.КОНОВАЛЮК по уголовным делам, возбужденным по фактам утечки секретной информации, которая представляет государственную тайну, по статье 328 Уголовного кодекса Украины.