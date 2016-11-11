Россия не ждет отмены западных санкций после победы Трампа - Медведев
18:51, 11 ноября 2016Политика
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Россия ожидает, что западные санкции из-за конфликта в Украине останутся в силе после победы Дональда Трампа на выборах президента в США.
Дмитрий Медведев / REUTERS
Об этом в пятницу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает Reuters.
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"Наша позиция заключается в том, что санкции будут оставаться в силе… Независимо от результатов выборов в любой стране, в том числе такой важной как США, наши предположения остаются неизменными", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября.
Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов.
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