Россия не ждет отмены западных санкций после победы Трампа - Медведев

Об этом в пятницу заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает Reuters.

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"Наша позиция заключается в том, что санкции будут оставаться в силе… Независимо от результатов выборов в любой стране, в том числе такой важной как США, наши предположения остаются неизменными", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, выборы президента США состоялись 8 ноября.

Днем 9 ноября были озвучены результаты, согласно которым за Трампа отдали 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов.