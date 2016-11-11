После избрания президентом Трамп изменится - эксперт

Такое мнение в эфире ток-шоу "Право на власть" высказал старший научный сотрудник Атлантического совета США Адриан Каратницкий, передает ТСН.

"Я не думаю, что это было шоу. Я думаю, он чувствовал пульс народа и пытался выжать определенный энтузиазм более яркими и пылкими заявлениями, будто бы анти-истеблишментский кандидат. Но его окружение вполне истеблишментское, за исключением некоторых агентов России, но последние не очень заметны сейчас", - сказал Каратницкий

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Эксперт отметил, что Трамп привлечет в свою команду людей с большим управленческим опытом, поэтому будет действовать в традиционном "республиканском фарватере".

"В основном это люди 60-70 лет, которые работали в разных администрациях или на городском уровне, на всенациональном уровне. Как не странно, рынок и биржа в последние дни поднялись. Это означает, что они понимают, что у Трампа есть воплощение многих истеблишментских сантиментов", - сказал Адриан Каратницкий.