Порошенко уволил Саакашвили с должности главы Одесской ОГА

Соответствующий Указ №500/2016 размещен на сайте главы государства.

Другим своим Указом №499/2016 президент уволил Саакашвили с должности советника Президента Украины (вне штата).

Читайте также"Это его право": Гройсман прокомментировал отставку Саакашвили

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.

Президент Украины Петр Порошенко сказал, что подпишет указ об увольнении Саакашвили, если правительство внесет соответствующее представление.

8 ноября президент заявил, что после поражения партии Саакашвили на выборах в Грузии тот решил заняться политикой в Украине.

Саакашвили объяснил, что хотел уволиться еще полгода назад, а поэтому выборы в Грузии не имеют к этому никакого отношения. Реагируя на слова президента, председатель ОГА сказал, что «президенту Порошенко прекрасно известно, что я не принимал непосредственного участия в грузинских выборах, и не мог бы этого сделать даже при желании, поскольку я - гражданин Украины». Он отметил, что является украинским политиком.

9 ноября Кабинет министров поддержал отставку председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.