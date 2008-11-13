Ющенко заглянет к судьям и полетит в Азербайджан

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня отбудет с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан для участия в работе IV Энергетического саммита по вопросам энергетической безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Перед этим Президент в 10.00 примет участие в работе очередного ІХ съезда судей Украины (Международный центр культуры и искусств, ул. Институтская, 1).