Ющенко заглянет к судьям и полетит в Азербайджан
08:37, 13 ноября 2008Политика
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Сообщает пресс-служба главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня отбудет с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан для участия в работе IV Энергетического саммита по вопросам энергетической безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Перед этим Президент в 10.00 примет участие в работе очередного ІХ съезда судей Украины (Международный центр культуры и искусств, ул. Институтская, 1).
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