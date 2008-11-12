Состоятся переговоры Еханурова и министров обороны НАТО
08:26, 12 ноября 2008Политика
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Следующий месяц – решающий
В эстонской столице Таллинне сегодня состоятся переговоры министров обороны стран-членов НАТО с их украинским коллегой Юрием Ехануровым.
По сообщению штаб-квартиры НАТО, стороны будут обсуждать ход реформирования Вооруженных сил Украины.
В будущем месяце на саммите НАТО будет рассматриваться вопрос относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Будет идти речь о предоставлении Киеву плана действий на членство в альянсе.
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