Состоятся переговоры Еханурова и министров обороны НАТО

В эстонской столице Таллинне сегодня состоятся переговоры министров обороны стран-членов НАТО с их украинским коллегой Юрием Ехануровым.

По сообщению штаб-квартиры НАТО, стороны будут обсуждать ход реформирования Вооруженных сил Украины.

В будущем месяце на саммите НАТО будет рассматриваться вопрос относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Будет идти речь о предоставлении Киеву плана действий на членство в альянсе.

Радио Свобода