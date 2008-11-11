Ющенко сэкономил время на украинских журналистах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил запланированную в Варшаве пресс-конференцию для украинских журналистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, пресс-конференция отменена из-за того, что переговоры В.ЮЩЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ заняли больше запланированного времени.

В пресс-службе отметили, что во время беседы президентов возникли дополнительные темы для обсуждения, не уточнив, о каких именно темах идет речь.

В то же время, по данным пресс-службы, В.ЮЩЕНКО ответил на вопросы иностранных журналистов, для которых была запланирована отдельная пресс-конференция.