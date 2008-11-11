Ющенко сэкономил время на украинских журналистах
19:15, 11 ноября 2008Политика
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С ними и в Украине можно встретиться
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил запланированную в Варшаве пресс-конференцию для украинских журналистов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, пресс-конференция отменена из-за того, что переговоры В.ЮЩЕНКО с Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ заняли больше запланированного времени.
В пресс-службе отметили, что во время беседы президентов возникли дополнительные темы для обсуждения, не уточнив, о каких именно темах идет речь.
В то же время, по данным пресс-службы, В.ЮЩЕНКО ответил на вопросы иностранных журналистов, для которых была запланирована отдельная пресс-конференция.
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