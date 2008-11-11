Голосование по отставке Яценюка закончилось
18:09, 11 ноября 2008Политика
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Вязивский пригласил членов комиссии
В 18.00 в Верховной Раде закончилось голосование по отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности спикера.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя счетной комиссии ВР, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир ВЯЗИВСКИЙ.
Он попросил членов счетной комиссии зайти в специальное помещение для подведения итогов голосования.
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