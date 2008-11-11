Голосование по отставке Яценюка закончилось

В 18.00 в Верховной Раде закончилось голосование по отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности спикера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя счетной комиссии ВР, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

Он попросил членов счетной комиссии зайти в специальное помещение для подведения итогов голосования.