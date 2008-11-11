Регионалы увидели в Верховной Раде клоунаду

Фракция Партии регионов намерена завтра настаивать на отстранении председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА от ведения заседаний парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что сегодняшнее голосование бюллетенями за отставку спикера является незаконным.

По словам А.ЕФРЕМОВА, не может счетная комиссия, в заседании которой не было кворума, принимать какие-либо решения.

«Это не голосование, это клоунада», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, что намерена в дальнейшем предпринимать фракция Партии регионов, отстаивая свою позицию, А.ЕФРЕМОВ сказал, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления об отстранении А.ЯЦЕНЮКА от ведения заседаний ВР.

А.ЕФРЕМОВ добавил, что Партия регионов завтра будет настаивать на его рассмотрении в парламенте.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов подняла вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности главы ВР. Этот вопрос удалось включить в повестку дня со второй попытки. Кроме фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина, за такое решение голосовали депутаты фракции НУ-НС.

Также представители фракции Партии регионов зарегистрировали проект постановления об изменении процедуры голосования за отставку председателя ВР. В частности, они предлагали голосовать не поименными бюллетенями, а путем обычного голосования с помощью системы «Рада».