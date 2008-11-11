Яценюк сам проголосовал за свою отставку

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК проголосовал за свою отставку с занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, он первым из депутатов пришел к кабинке для голосования, и перед тем, как бросить свой бюллетень в урну, напомнил журналистам, что когда голосовали за назначение председателя ВР, то требовали, чтобы депутаты показывали свои заполненные бюллетени.

После этих слов А.ЯЦЕНЮК продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень. Те, представители СМИ, которые не увидели, напротив какой графы в бюллетене А.ЯЦЕНЮК сделал отметку, переспросили у него: “Так вы проголосовали за отставку?”, на что А.ЯЦЕНЮК ответил утвердительно. «Ну а как же. Пусть теперь идут и голосуют тоже», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 17.25 до 18.00 в Верховной Раде проходит тайное голосование бюллетенями за отставку А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР.