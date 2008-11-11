Счетная комиссия ВР приняла решение половиной голосов
17:06, 11 ноября 2008Политика
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Вязивский уверен, что этого хватит
|Владимир ВЯЗИВСКИЙ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член Счетной комиссии, депутат от фракции НУ-НС Владимир ВЯЗИВСКИЙ.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании счетной комиссии.
«Мы будем рекомендовать парламенту утвердить бюллетень для голосования», - сказал он.
Народный депутат отметил, что на заседании Счетной комиссии присутствовали 10 из 20 членов, однако, по его словам, такого количества достаточно для принятия решения.
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