Счетная комиссия ВР приняла решение половиной голосов

Счетная комиссия Верховной Рады Украины будет рекомендовать парламенту утвердить бюллетень для голосования по отставке Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член Счетной комиссии, депутат от фракции НУ-НС Владимир ВЯЗИВСКИЙ.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании счетной комиссии.

«Мы будем рекомендовать парламенту утвердить бюллетень для голосования», - сказал он.

Народный депутат отметил, что на заседании Счетной комиссии присутствовали 10 из 20 членов, однако, по его словам, такого количества достаточно для принятия решения.