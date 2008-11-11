Кому выгодна отставка Яценюка - эксперты

Эксперты считают, что отставка Арсения ЯЦЕНЮКА с должности главы парламента выгодна Партии регионов, Коммунистической партии Украины и Блоку Литвина.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенные Киевским институтом проблем управления имени Горшенина.

Так, народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ считает, что отставка А.ЯЦЕНЮКА выгодна тем политикам, которые, по его мнению, пытаются добиться проведения досрочных парламентских выборов, а также лидеру блока своего имени Владимиру ЛИТВИНУ.

«Отставка ЯЦЕНЮКА выгодна ЮЩЕНКО, БАЛОГЕ, АХМЕТОВУ, КОЛЕСНИКОВУ, ЛИТВИНУ. У каждого есть свои причины: для Президента, БАЛОГИ, АХМЕТОВА и КОЛЕСНИКОВА это способ добиться проведения досрочных выборов, а для ЛИТВИНА это очередная попытка занять кресло спикера парламента любой ценой», - сказал С.СОБОЛЕВ.

В свою очередь президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ убежден, что отставка А.ЯЦЕНЮКА выгодна фракции Партии регионов.

«В этой ситуации сработало несколько факторов. Во-первых, попытка разрушить стереотип о существовании заговора «регионалов» и президентской команды. На самом деле «регионалы» играют в собственную игру. Во-вторых, совпали интересы Партии регионов и Блока Литвина по поводу изменения расписания сил в ВР. Арсения ЯЦЕНЮКА не без основания обвиняли в том, что он выполнял политическую волю Президента, и часто это приводило к патовым ситуациям. Смена спикера – это изменение характера модерирования парламентской жизни», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Также эксперт считает, что благодаря отставке А.ЯЦЕНЮКА снизятся конкурентные преимущества президентской команды накануне парламентских выборов. «Поскольку Арсений ЯЦЕНЮК рассматривался как одна из ведущих фигур возможного блока ЮЩЕНКО, но это срабатывает при условии, когда у ЯЦЕНЮКА есть серьезная политическая должность. ЯЦЕНЮК позиционировался как наследник ЮЩЕНКО. Это многих раздражало даже в лагере его соратников, и «регионалы» этим воспользовались», - считает политолог.

В свою очередь, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ убежден, что отставка спикера парламента выгодна Партии регионов, КПУ, Блоку Литвина и партии «Единый Центр».

«Партия регионов считает, что отставка спикера – это первый шаг к переформатированию парламента и отставке правительства. Расчет заключается в том, что новый председатель парламента вряд ли будет избран, и заседание будет вести Александр ЛАВРИНОВИЧ, что позволит Партии регионов решать определенные политические вопросы, в частности создавать новую коалицию», - сказал эксперт.

По его словам, В.ЛИТВИНУ отставка А.ЯЦЕНЮКА выгодна, поскольку он имеет собственные спикерские амбиции.

«Позиция же «Единого Центра» – это игра не столько самого Президента, сколько председателя его Секретариата Виктора БАЛОГИ, который заигрывает с Партией регионов с перспективой создания широкой коалиции, коммунисты же являются сателлитом ПР, который идет в фарватере ведущих политических игроков в обмен на определенные преференции», - сказал И.ЖДАНОВ.

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Константин БОНДАРЕНКО также убежден, что отставка А.ЯЦЕНЮКА выгодна Партии регионов и Секретариату Президента.

«Попытки отправить в отставку Арсения ЯЦЕНЮКА – это следствие согласованной работы Секретариата Президента и Партии регионов, направленные на переформатирование политического пространства Украины. Секретариат Президента пробовал провести операцию по роспуску парламента и проведению внеочередных выборов – в первую очередь для того, чтобы устранить с политической арены правительство Юлии ТИМОШЕНКО. Не вышло», - отметил К.БОНДАРЕНКО.

Теперь, по его мнению, эти силы решили «захватить парламент изнутри».

При этом он отметил, что «Арсений ЯЦЕНЮК, который трижды в течение этого года спасал ситуацию в парламенте и не допускал воплощения планов Банковой по полному параличу работы законодательного органа, по мнению стратегов с Банковой, должен быть устранен. Не потому, что он является союзником ТИМОШЕНКО (в отношениях Арсения Петровича и Юлии Владимировны существуют и существовали серьезные политические противоречия). А потому, что законность и стабильность – антонимы относительно выражения «Секретариат Президента». Секретариату не нужна законность – ему нужно уничтожение парламента и отставка правительства любой ценой. Это объясняет все – и согласованное голосование группы ЕЦ по вопросу спикера, и весь сценарий «переворота».

По словам К.БОНДАРЕНКО, В.ЛИТВИН в этой ситуации выступил «в роли Гаврила Принципа, спровоцировавшего большую войну». «А дальше в ход вступили тяжеловесы. Угроза демократии в Украине, о которой предупреждал Арсений ЯЦЕНЮК во время открытия сессии 2 сентября этого года, материализуется», - сказал политолог.