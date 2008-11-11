У Яценюка требуют ответа, зачем он так «шутит» с Радой

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК требует начать процедуру голосования по его отставке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в начале вечернего пленарного заседания парламента.

А.ЯЦЕНЮК потребовал для голосования собрать заседание счетной комиссии ВР.

По словами председатель ВР, если этого не хочет делать председатель счетной комиссии Николай ШЕРШУН, то заседание должен собрать его первый заместитель.

При этом он отметил, что если не будет вотума доверия по этому вопросу, то его нужно закрыть.

В свою очередь, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что Партия регионов требует поставить на голосование постановление об изменении способа голосования – не тайно, а открыто, при помощи карточек.

При этом он отметил, что если председатель ВР не хочет идти в отставку, то он должен отозвать свое заявление.

«Тогда мы уже по-другому будем решать, что делать с таким председателем, который так шутить с парламентом», - сказал А.ЕФРЕМОВ.