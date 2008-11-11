Регионалы обещают еще месяца три не трогать Тимошенко
16:21, 11 ноября 2008Политика
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Говорят, там посмотрим
Фракция Партии регионов не будет поднимать вопрос об отставке действующего правительства даже при условии отставки председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
«Мы не собираемся поднимать вопрос о недоверии правительству», - сказал он.
По словам депутата, в существующей ситуации власть должна иметь возможность выполнить свои обязанности, хотя ее действия и неправильные.
«Поэтому никоим образом мы не намерены поднимать вопрос об отставке кого-либо. Пусть они поработают месяца три, а потом мы посмотрим, что из этого выйдет», - сказал он.
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