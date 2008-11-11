Регионалы обещают еще месяца три не трогать Тимошенко

Фракция Партии регионов не будет поднимать вопрос об отставке действующего правительства даже при условии отставки председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы не собираемся поднимать вопрос о недоверии правительству», - сказал он.

По словам депутата, в существующей ситуации власть должна иметь возможность выполнить свои обязанности, хотя ее действия и неправильные.

«Поэтому никоим образом мы не намерены поднимать вопрос об отставке кого-либо. Пусть они поработают месяца три, а потом мы посмотрим, что из этого выйдет», - сказал он.