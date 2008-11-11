12 ноября 2008 г. в 15.30 при поддержке Посольства Российской Федерации в Украине состоится украинская премьера документального фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства». Фильм создан российским интернет-телеканалом Россия.ру (Russia.ru) и посвящен трагическим событиям в Южной Осетии в августе 2008 г. Картина содержит редкие хроникальные кадры и свидетельства очевидцев. Участники: депутат Государственной Думы РФ Константин Рыков (партия «Единая Россия»); народный депутат Украины, председатель Временной следственной комиссии Украины по урегулированию кавказского конфликта Валерий Коновалюк и авторы фильма.

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