Криль уже не знает, какой из двух Тимошенко доверять

Народный депутат, председатель партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО применяет двойные стандарты во время выступлений в Украине и за рубежом.

Об этом говорится в комментарии И.КРИЛЯ, текст которого передан УНИАН пресс-службой “Единого Центра”.

"Создается впечатление, что Ю.ТИМОШЕНКО за рубежом и в Украине - это два разных политика" – сказал И.КРИЛЬ, комментируя интервью премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО швейцарской газете «Трибюн де Женев»

"Призывая отказаться от вступления в НАТО, она отреклась как от собственной правительственной программы "украинский прорыв", так и от большинства своих избирателей. Напомню, что, по данным социологических опросов, проведенных фондом "Демократические инициативы" в апреле 2008 года, 51% сторонников БЮТ поддерживают вступление Украины в НАТО", - отметил И.КРИЛЬ.

По его словам, двойные стандарты в выступлениях лидера БЮТ в Украине и за рубежом уже стали традицией.

"Так, именно из зарубежных СМИ мы узнали, что Ю.ТИМОШЕНКО допускает создание большинства с Партией регионов, хотя в Украине она постоянно и категорически отказывалась от этого тезиса" - напомнил И.КРИЛЬ.

"Мне интересно, кому из двух ТИМОШЕНКО: той, которая в Украине, или той, которая предстает из материалов зарубежных СМИ, может доверять украинское общество. Да и вообще – стоит ли доверять политику, который выказывает такую двуликость", - сказал председатель “Единого Центра”.

Как сообщал УНИАН, в интервью швейцарской газете Tribune de Geneve премьер министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что намерена строить отношения с Москвой на новой основе, «с чистой страницы».

Она утверждает, что у Президента уже нет ресурса для проведения консолидированной внешней политики Украины, именно тогда, когда Киеву необходимо, в противовес вступлению в НАТО, больше ориентироваться на вступление в Европейский Союз и интеграцию "в европейскую систему безопасности".