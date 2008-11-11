В БЮТ объяснили: то не блокирование было, а... очередь за бюллетенями

Депутаты от БЮТ заблокировали трибуну парламента, пытаясь не позволить провести голосование за отставку председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА с нарушением регламента.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО призвал депутатов других фракций «выстраиваться в очередь за бюллетенями» и проводить голосование за отставку председателя ВР так, как это предусмотрено регламентом.

«Шабаша не будет, все будет четко по регламенту», – сказал он.

«Депутаты от БЮТ не блокируют трибуну, а выстроились в очередь за бюллетенями», – сказал И.КИРИЛЕНКО .

Он обратился к представителям других фракций: «Если у вас есть коалиция, то объявите о ней!» Если же коалиции нет, то, по мнению И.КИРИЛЕНКО, нужно действовать по регламенту.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов затронула вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об увольнении А.ЯЦЕНЮКА с должности председателя ВР. Этот вопрос удалось включить в повестку дня со второй попытки. Кроме фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина, за такое решение голосовали также депутаты фракции НУ-НС.

Также представители фракции Партии регионов зарегистрировали проект постановления об изменении процедуры голосования за отставку председателя ВР.

В частности, они предлагают голосовать не поименными бюллетенями, а путем обычного голосования с помощью системы «Рада».