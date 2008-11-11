Черновецкий убил двух зайцев сразу?

Публичная порка, которую Черновецкий устроил БЮТ за повышение тарифов на общественный транспорт, является яркой иллюстрацией подходов и принципов, которые исповедует политическая сила мэра. Так считает депутат Киеврады от Блока Виталия Кличко, Председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский. По его убеждению, сегодня Леонид Черновецкий технически перекладывает ответственность за непопулярное решение на своих политических конкурентов.

«Блок Леонида Черновецкого в очередной раз доказал, что с этой политической силой невозможен ни конструктивный диалог, ни плодотворное сотрудничество, - считает Дмитрий Андриевский. – Ведь Блок Черновецкого может в любой момент повернуться спиной к тому, кому еще вчера жал руку. Сегодня же мэр убивает двух зайцев. Во-первых, он в несколько раз поднял тарифы на коммунальный транспорт, а во-вторых, сводит политические счеты с Блоком Юлии Тимошенко».

По убеждению Дмитрия Андриевского, остановить цинизм Блока Черновецкого и отменить повышение цены проезда можно решениям Киеврады. Но для этого депутаты всех фракций должны учесть опыт БЮТ и создать действенное античерновецкое большинство. «Играть с Черновецким в византийскую политику – то же, что садиться за карточный стол с шулерами. Потому депутаты Киеврады должны прекратить искать выгоду в компромиссах с властью и вспомнить собственные предвыборные обещания», - подытоживает политик.