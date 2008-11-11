БЮТ заблокировал трибуну и президиум ВР

Депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, часть депутатов окружили парламентскую трибуну, другие заняли места в президиуме ВР и стульями заблокировали двери, через которые входят руководители парламента.

На данный момент в ВР продолжается перерыв, который спикер Арсений ЯЦЕНЮК объявил по требованию фракций НУ-НС и БЮТ.