БЮТ заблокировал трибуну и президиум ВР

13:37, 11 ноября 2008
Политика
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Двери подперли стульями

Депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, часть депутатов окружили парламентскую трибуну, другие заняли места в президиуме ВР и стульями заблокировали двери, через которые входят руководители парламента.

На данный момент в ВР продолжается перерыв, который спикер Арсений ЯЦЕНЮК объявил по требованию фракций НУ-НС и БЮТ.

 

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