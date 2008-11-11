БЮТ заблокировал трибуну и президиум ВР
13:37, 11 ноября 2008Политика
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Двери подперли стульями
Депутаты от БЮТ заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, часть депутатов окружили парламентскую трибуну, другие заняли места в президиуме ВР и стульями заблокировали двери, через которые входят руководители парламента.
На данный момент в ВР продолжается перерыв, который спикер Арсений ЯЦЕНЮК объявил по требованию фракций НУ-НС и БЮТ.
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