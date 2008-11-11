В БЮТ подозревают, что Ющенко сговорился с Януковичем и сдал Яценюка

Поднятие вопроса о возможной отставке председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА является сговором между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и лидером фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в интервью журналистам выразил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Это сговор между Президентом и Януковичем», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН отметил, что фракция НУ-НС является командой Президента и голосует за определенные вопросы только с его разрешения.

«То, что мы сейчас увидели, является предательством ЯЦЕНЮКА фракцией НУ-НС при поддержке высшего руководства страны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня фракция Партии регионов подняла вопрос о включении в повестку дня проекта постановления об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности главы ВР. Этот вопрос удалось включить в повестку дня со второй попытки. Кроме фракций Партии регионов, КПУ и блока Литвина, за такое решение голосовали также депутаты фракции НУ-НС.