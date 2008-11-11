Литвин поставил ультиматум Ющенко и Тимошенко

Фракция блока Литвина не будет голосовать за президентские и правительственные законопроекты, если Верховная Рада Украины откажется отменить положение антикризисного закона о прожиточном минимуме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель фракции Владимир ЛИТВИН на пленарном заседании Верховной Рады.

Он в который раз настаивает на том, чтобы депутаты вернулись к рассмотрению вопроса об отмене пункта 5 заключительных положений антикризисного закона, в соответствии с которым размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты изменяются в соответствии с индексом инфляции.

«В противном случае мы оставляем за собой право не голосовать за законопроекты Президента и правительства», – заявил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты Верховной Рады опять отказались внести в повестку дня законопроект Блока Литвина об отмене этого положения антикризисного закона, который был принят 31 октября.

Тогда Верховная Рада не поддержала предложение перенести на 1 января 2011 года установление минимальной заработной платы на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

3 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал данный закон.