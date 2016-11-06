Порошенко поздравил украинцев с 73-й годовщиной освобождения Киева от нацистов
Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан Украины с 73-й годовщиной изгнания нацистов из столицы Украины - города Киева.
Поздравление главы государства размещено на его официальном сайте.
«От всего сердца поздравляю вас с важным событием – 73-й годовщиной победоносного окончания битвы за столицу Украины, ставшей одним из переломных этапов во Второй мировой войне и символом великой жертвенности воинов», - обратился Порошенко к соотечественникам.
«Выражаю участникам той героической эпопеи глубокую сыновнюю благодарность за совершенный подвиг и дарованное нам счастье жить и работать на родной земле», - добавил глава государства.
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Чествуя сегодня славных освободителей Киева от нацистских поработителей, Порошенко призвал низко поклониться светлой памяти павших, помолиться за всех, кто погиб в борьбе за свободу, независимость Украины.
Президент убежден, что исторические достижения и победы старших поколений всегда будут для украинцев живым и неиссякаемым источником вдохновения, мудрости и единения, ярким примером самоотверженного служения народу для современных защитников суверенитета Украинского государства.
«Желаю всем мирного неба, доброго здоровья и успехов во имя Украины», - говорится в поздравлении главы государства.