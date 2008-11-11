Депутаты пригласили Медведько, чтобы выяснить, кто их них бандит

Верховная Рада Украины поддержала предложение пригласить на завтрашнее пленарное заседание генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО для предоставления информации о народных депутатах, которые якобы причастны к контрабанде.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 412 народных депутатов из 441, зарегистрированных в зале.

С предложением пригласить генпрокурора в сессионный зал выступил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, парламент обязан отреагировать «на телевизионные шоу, которые мы видим вторую неделю в Украине, о народных депутатах, являющихся системными бандитами».

Н.ТОМЕНКО отметил, что когда и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО делает такие заявления, то он должен отвечать за них, и если они не подтверждены соответствующими решениями судов и прокуратуры, то ВР должна адекватно реагировать «на такое хамство».

По словам депутата, А.МЕДВЕДЬКО должен предоставить информацию, имеет ли Генпрокуратура доказательства относительно противоправных действий народных депутатов.

«В случае, если генпрокурор нам доложит, что хотя бы по отношению к одному народному депутату содержатся такие доказательства, то мы безотлагательно должны начать процедуру рассмотрения снятия депутатской неприкосновенности. Если такого нет, мы должны отреагировать должным образом», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в.и.о. председателя СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал имена ряда депутатов ВР, которые, по данным СБУ, причастны к организованной преступности.

Он, в частности, заявил, что Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность народного депутата Ивана СИДЕЛЬНИКА (фракция БЮТ), в результате вмешательства которого в работу суда произошел рейдерский захват Днепровского вагоноремонтного завода (Сумская область).

Кроме того, руководитель СБУ сообщил о выявлении незаконного перечисления за границу 35 млн. грн. на возмещение НДС днепропетровским банком "ФСБ" ("Финансовый союз банк").

По его словам, сегодня СБУ устанавливает людей, которые являются учредителями этого банка. Как удалось установить на данное время, «фактическим владельцем 60% акций этого банка через юридических лиц является народный депутат АРУТЮНОВ (Гарегин АРУТЮНОВ, член фракции БЮТ – УНИАН)...», - сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что СБУ передала в Генпрокуратуру материалы для возбуждения дела в отношении народного депутата Украины Геннадия МОСКАЛЯ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”).