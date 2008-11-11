Верховная Рада вызывает Семенюк, чтобы уволить

Верховная Рада Украины включила в повестку дня своей работы вопрос об увольнении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовало 230 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, если В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сегодня прибудет в парламент, то этот вопрос будет рассматриваться именно сегодня.

По его словам, если она откажется это сделать, то ВР рассмотрит вопрос об увольнении председателя ФГИУ завтра.

Как сообщал УНИАН, на рассмотрении вопроса об увольнении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО с должности председателя ФГИУ настаивала фракция БЮТ.