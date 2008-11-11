БЮТ решил не рубить сук, на котором сидит

Фракция БЮТ не будет голосовать за отставку Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады Украины, поскольку считает возможным возобновление демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО, комментируя отказ фракции БЮТ проголосовать за включение вопроса об отставке А.ЯЦЕНЮКА в повестку дня работы парламента.

«Мы считаем, что на сегодняшний день мы еще не утратили шансов возобновить коалицию в составе «Нашей Украины», и ключевая фигура здесь Арсений ЯЦЕНЮК. Что же мы сейчас будем рубить сук, на котором сидим», - сказал он.

Кроме того, С.МИЩЕНКО отметил, что в случае освобождения А.ЯЦЕНЮКА, проводить пленарные заседания ВР будет его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ, который является представителем фракции Партии регионов. С.МИЩЕНКО отметил, что фракция Партии регионов преднамеренно настаивает на включении данного вопроса в повестку дня, поскольку ее членам «нужен человек, который будет выполнять распоряжение их руководства и будет ставить все вопросы, которые им нужны, на голосование».

Народный депутат также заверил, что на данный момент не ведутся переговоры о кандидатуре, которую можно было бы избрать председателем ВР вместо А.ЯЦЕНЮКА.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР отказалась включить в повестку дня своей работы вопрос об освобождении А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. За принятие соответствующего решения проголосовали 220 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале. Не поддержали данное предложение фракции БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”.

Этот вопрос был поставлен на голосование самим А.ЯЦЕНЮКОМ после того, как председатель регламентного комитета ВР Александр ЕФРЕМОВ заявил, что комитет рассмотрел заявление спикера об освобождении и рекомендует рассмотреть его депутатам. А.ЕФРЕМОВ напомнил, что заявление председателя ВР об отставке было написано два месяца назад и комитет рассмотрел его.