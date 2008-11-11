Депутат рассказал шахтеру, как тяжело сидеть 8 часов в одном кресле

На трудности депутатской работы пожаловался шахтеру депутат-регионал Юрий Мирошниченко в эфире радио «ЭРА-ФМ». Во время депутатских рассуждений о том, как нелегко молодым попасть в большую политику, прорвался слушатель из города Шахтерска Донецкой области. Николай Кузьмич прямо в лоб задал кучу неудобных для земляков вопросов: почему депутаты-регионалы в сессионном зале занимаются чем угодно, но только не работой (болтают по телефону, базарят друг с другом, читают газеты, ходят по залу, играют в шахматы). Но больше всего Николая Кузьмича из Шахтерска интересовал вопрос, почему лидер Партии регионов Янукович не ходит на работу в сессионный зал.

Спорить с шахтером, политически подкованным украинским телевидением, было бесполезно, – он все это лично видел! А потому, поблагодарив «сторонника Партии регионов» (так определил политические вкусы шахтера сам Мирошниченко) за интересные вопросы, депутат принялся жаловаться на тяжкую депутатскую ношу, которая, судя по всему, еще тяжелее, чем шахтерская: «Уважаемый Николай Кузьмич, если бы вы попробовали восемь часов просидеть в одном кресле, вы бы так не говорили».

Что ответил на это шахтер, к сожалению, уже никто не услышал – его к тому времени от эфира отключили.

Обком