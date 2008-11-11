Ющенко отбыл в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в составе официальной делегации Украины также – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА и заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК.

Как сообщал УНИАН, планируется, что глава государства вместе с лидерами более 20 стран примет участие в торжествах по случаю 90-й годовщины восстановления независимости Польши.

Также в рамках визита В.ЮЩЕНКО проведет ряд двусторонних встреч, в частности с Президентами Польши и Македонии Лехом КАЧИНСКИМ и Бранко ЦРВЕНКОВСКИ.