ЕС надумал продолжить переговоры с Россией

ЕС решил продолжить переговоры с Россией о новом соглашении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции 10 ноября сообщила комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР после первого дня заседания Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС.

“Мы нашли хороший путь для продолжения... Мы считаем, что пришло время возобновить переговоры”, - сказала она.

В заявлении французского президентства в ЕС, распространенном по итогам первого дня заседания Совета, отмечается, что конфликт в Грузии сказался на доверии, необходимом для партнерства между ЕС и Россией. Президентство напоминает, что Генеральный секретарь ЕС Хавьер СОЛАНА и Еврокомиссия подготовили оценку состояния отношений с Россией, и проведение такого оценивания будет продолжено, оно также будет приниматься во внимание в ходе переговоров о новом соглашении с Россией.

В то же время французское президентство отметило, что диалог и переговоры являются лучшим средством для ЕС в отстаивании своих интересов.

“Переговоры и диалог... вовсе не будут легализовать статус-кво в Грузии или поведение россиян вопреки нашим ценностям”, - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Еврокомиссия распространила документ с оценкой состояния отношений между ЕС и Россией, в котором высказалась за возобновление переговоров, приостановленных 1 сентября этого года решением Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) до выполнения Россией условий плана мирного урегулирования конфликта с Грузией. Подобное предложение о возобновлении переговоров было выражено и в оценке, подготовленной Х.СОЛАНОЙ.

В то же время 5 ноября источник в Еврокомиссии сообщил, что комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР хотела бы получить политическую поддержку министров иностранных дел стран-членов ЕС для возобновления переговоров с Россией.