Тимошенко довольна переговорами с Путиным и критикует Ющенко

В интервью швейцарской газете «Трибьюн де Женев» премьер-министр Юлия Тимошенко опять обвинила Президента Виктора Ющенко в базировании на «личных интересах», когда он пытается все таки достичь своей цели – проведения досрочных парламентских выборов в Украине. Против этого резко выступает сама Юлия Тимошенко, о чем она снова напомнила в интервью. Руководитель украинского правительства четко заявила швейцарскому изданию, что она считает удобным для себя оставаться на должности премьера до следующих президентских выборов и вести переговоры о создании в нынешнем парламенте новой коалиции.

Юлия Тимошенко также утверждает, что у Виктора Ющенко уже нет ресурса для проведения консолидированной внешней политики Украины, именно тогда, когда Киеву, по ее мнению, необходимо, в противовес вступлению в НАТО, больше ориентироваться на вступление в ЕС и интеграцию «в европейскую систему безопасности». Тимошенко также признала, что правительство вынуждено будет, чтобы преодолеть экономический кризис, значительно сократить административные расходы и серьезно ограничить социальные программы. В большом интервью газете «Трибьюн де Женев» Юлия Тимошенко не смогла скрыть удовлетворения своими четырехчасовыми переговорами с российским премьер-министром Владимиром Путиным и отметила: «Мы сейчас выстраиваем наши отношения на новой основе ..., с чистой страницы... я настроена здесь оптимистично».

Радио Свобода