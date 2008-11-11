СБУ проанонсировала коррупционный скандал
08:46, 11 ноября 2008Политика
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Журналистов пригласили на заседание
Руководитель украинской Службы безопасности Валентин Наливайченко в эфире ICTVподтвердил, что СБУ обнародует материалы дел, которые подтверждают причастность депутатов ВР к коррупции.
Он пригласил журналистов на сегодняшнее заседание межведомственной рабочей группы, во время которого должны заслушать материалы отдельных дел о коррупционной деятельности народных депутатов.
И.о. главы СБУ отверг обвинения в политических преследованиях нелояльных к Президенту политиков. И подчеркнул, что действия Службы безопасности направлены исключительно на предотвращение преступных действий отечественных чиновников.
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