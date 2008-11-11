Историки: УПА не сотрудничала с гитлеровцами

Украинская повстанческая армия не сотрудничала с гитлеровцами и не имела отношения к созданию дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, об этом свидетельствуют исторические исследования, тезисы которых были обнародованы сегодня на очередных общественных исторических слушаниях в СБУ на тему: “УПА и немцы: сотрудничество или противостояние”.

В частности, директор Отраслевого архива СБУ Владимир ВЯТРОВИЧ отметил, что в доказательство сотрудничества УПА с немцами часто приводятся факты, которые не имеют отношения к УПА. "Речь идет, в первую очередь, о краткосрочном сотрудничестве ОУН и Абвера и создании двух батальонов “Нахтигаль” и “Роланд”. Однако следует заметить, что данные формирования были созданы в 1941 г., тогда как УПА образовалась лишь в конце 1942 г. Дивизия СС “Галичина” (1943 г.), хоть и состояла из украинцев, однако была структурой немецкой армии и не имела ничего общего с украинским освободительным движением", - сказал он.

В то же время В.ВЯТРОВИЧ предложил участникам слушаний "самим опровергнуть миф" о том, что немало историков настаивают на том, что якобы Нюрнбергский трибунал “осудил” УПА, исследовав представленное на слушаниях полное собрание материалов Нюрнбергского процесса, в котором даже не упоминается аббревиатура УПА.

В свою очередь, историк Иван ПАТРИЛЯК информировал собравшихся о результатах беспристрастного анализа немецких, советских и украинских документальных первоисточников. Он отметил, что период ситуативного сотрудничества между ОУН и Германией завершился вскоре после провозглашения Акта о независимости 30 июня 1941 г. Несогласие националистов отозвать его привело к массовым арестам членов ОУН и их переходу к антинемецкой борьбе. В августе-октябре 1942 г. формируются первые большие боевые группы ОУН (Бандеры), которые станут основой Украинской повстанческой армии.

По словам И.ПАТРИЛЯКА, первой атакой украинских повстанцев против немецкой оккупационной администрации стало нападение сотни Г.Перегиняка-“Довбешки-Коробки” на районный центр Володимирец в ночь с 7 на 8 февраля 1943 г. Таким образом появился антинемецкий фронт УПА, существовавший весь период немецкой оккупации Украины.

Историк привел десятки фактов из немецких и советских документов о боях между украинскими повстанцами и немецкими оккупантами. В частности, как отметил И.ПАТРИЛЯК, на протяжении июля 1943 г. УПА совершила 295 атак на немецкие опорные пункты, 682 саботажные акции на железной дороге, 119 нападений на хозяйственные объекты. В следующем месяце активность националистов еще более усилилась – 391 нападение на немецкие гарнизоны, 1034 диверсии на железной дороге, 151 атака на предприятия. Летом 1943 антинемецкая борьба перебросилась на территорию Галичины.

«Всего, - подчеркнул историк, - во время боев и столкновений с оккупантами в июне-сентябре 1943 г. погибло 1237 украинских повстанцев и более 3 тысяч гитлеровцев и их союзников. Результатом успешной борьбы УПА с немецкими оккупантами стало установление контроля над сплошными территориями, в том числе и захват районных центров. “Повстанческие республики” возникали преимущественно в сельской местности – там, где поблизости были большие лесные массивы”.

При этом И.ПАТРИЛЯК заметил, что с целью подавления повстанческого движения немцы проводили масштабные военные операции, в которых принимали участие тысячи военных. Кроме того, по словам историка, нацисты начали информационную войну против УПА, изображая ее в своих листовках большевистским образованием.

По данным И.ПАТРИЛЯКА, спонтанные контакты между командирами повстанческих отрядов и немцами строго запрещались повстанческим командованием. За самовольные переговоры был отдан под суд их первый инициатор П.Антонюк-“Сосенко”, который 7 марта 1944 г. по приговору военно-полевого суда УПА был расстрелян. 15 апреля 1944 г. перед сотней воинов по приговору суда УПА был расстрелян В.Олийнык-“Орел”.

Вместе с тем, И.ПАТРИЛЯК подчеркнул, что руководство ОУН выдвигало немцам такие условия: немецкая власть прекращает борьбу против украинского освободительного движения, освобождает из лагерей всех украинцев-политзаключенных, повстанцы получают свободу в приготовлениях к антисоветской борьбе. Взамен отделы УПА прекращают антинемецкую борьбу, прекращают атаки на немецкие коммуникации, готовы к взаимному обмену информацией о советских партизанах и диверсантах.

Продолжая тему, И.ПАТРИЛЯК процитировал впечатления немецкого офицера, уполномоченного вести переговоры. По словам историка, особенно возмутительным фактом, по мнению немецкого переговорщика, было то, что в Прикарпатье и Карпатах отряды УПА продолжают нападать на немецкие подразделения с целью их разоружения. Немецкий офицер заключает, что командование УПА и руководство ОУН ведет переговоры с целью достижения своих целей. У немцев остается два выхода – либо уничтожить отряды УПА, либо вести с повстанческим командованием переговоры, пытаясь тем самым смягчить конфликт с украинцами. В связи с отсутствием достаточных сил для ликвидации УПА, офицер рекомендовал продолжить переговоры с целью “удержать УПА от диверсий на немецких линиях коммуникаций и для получения от повстанцев разведывательной информации”. В итоге переговоры между сторонами в конечном итоге завершились ничем: немецкая армия отступила, а повстанцы остались, продолжая борьбу с новым оккупантом.

«Отношения украинского националистического движения и Германии претерпевали изменения в зависимости от геополитической ситуации. Однако при любых условиях националисты пытались максимально использовать обстоятельства в интересах борьбы за самостоятельное Украинское государство. Когда интересы Украины нуждались в сотрудничестве с Германией – они шли на сотрудничество, когда была необходимость поберечь силы, пребывая в состоянии нейтралитета, националисты занимали выжидательную позицию, но когда обстоятельства требовали борьбы с Рейхом, УПА вела эту борьбу жестоко, масштабно и бескомпромиссно», - подчеркнул И.ПАТРИЛЯК.

Как отмечали участники слушаний, документы однозначно свидетельствуют о том, что повстанческое движение, организованное и возглавляемое бандеровской ОУН, долгое время носило антинемецкий характер, а также о том, что нацисты с 1942 г. именно в украинских националистах видели наибольшую угрозу своему господству в крае.

По мнению участников слушаний, современные исторические исследования создают подпочву для заключения о том, что УПА сделала максимум, что в такой ситуации могла сделать партизанская армия, которая не пользовалась внешней поддержкой. От гитлеровцев были освобождены значительные территории, на которых не функционировала оккупационная администрация, был сорван вывоз из Украины сельскохозяйственной и промышленной продукции, сырья, освобождено значительное количество людей из числа гражданского населения, назначенных к вывозу в Германию, уничтожались средства коммуникации, представители гражданской администрации, в значительной мере дезорганизована местная полиция и тому подобное.