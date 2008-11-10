Тимошенко: кризис поможет избавиться от бессмыслицы и коррупции

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что вызовы мирового финансового кризиса являются основой для упрощения регуляторной политики и условий доступа иностранных инвесторов на рынок Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Мы считаем, что сейчас именно вызовы мирового финансового кризиса и являются тем движущим механизмом, который, наконец, может позволить сломать всю эту бессмысленную регуляторную политику, которая осуществляется в государстве, весь этот пласт коррупции, который мешает прийти настоящим сильным инвесторам в экономику Украины, упростить все пути входа инвесторов в Украину», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня заседание правительства положит начало работе для существенного улучшения инвестиционного климата в стране.