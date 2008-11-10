Тимошенко ушла с заседания Кабмина ради поздравлений с кредитом

Страны «Большой семерки» (G7) заинтересованы в стабильном и процветающем развитии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Даниэль КАРОН сегодня во время встречи руководителей дипломатических миссий стран «Большой семерки», аккредитованных в Украине, с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

«Мы хотели бы поздравить Украину с получением антикризисной помощи Международного валютного фонда, руководство которого успешно одобрило этот пакет. Это было успехом тех политических консультаций, которые проводили руководство МВФ, политические лидеры и руководство Национального банка Украины. Все они объединили свои усилия, чтобы отреагировать на экономический кризис. Это означает возможный путь, чтобы обеспечить процветающее и стабильное развитие Украины. Нам всем этого хотелось бы», - сказал Д.КАРОН.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО проинформировала дипломатов о сегодняшнем заседании правительства. «Сейчас проходит заседание правительства, которое посвящено противодействию финансовому кризису. Это внеочередное заседание, но я прервала свое участие в нем, чтобы провести встречу с вами», - сказала глава украинского правительства.

Премьер-министр сообщила, что с готовностью встретила обращение послов стран «Большой семерки» с просьбой провести такую встречу.