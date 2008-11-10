В ПР подозревают Яценюка в попытке ревизии конституционного строя

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что предложение спикера Арсения ЯЦЕНЮКА о временном соглашении между ветвями власти является «ни чем иным, как попыткой снять ответственность за результаты неквалифицированной и узкокорыстной работы руководства государства – правительства и Президента».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого заместителя председателя ВР, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил, комментируя инициативу главы парламента относительно подписания соглашения о временном взаимодействии между фракциями парламента, Президентом и Кабинетом министров на период до полного преодоления экономического и политического кризиса.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, «Президент и премьер-министр возглавляют политические силы (БЮТ и НУНС), которые сформировали всю исполнительную власть и своей деятельностью, в частности, привели к неслыханной инфляции и экономическому и финансовому кризису».

Первый вице-спикер выразил убеждение в том, что «это непродуманное предложение А.ЯЦЕНЮКА, по сути, является предложением относительно ревизии конституционного строя государства». При этом он отметил: «В Верховной Раде Украины представлены фракции политических партий, которые непосредственно от граждан Украины получили право от их имени принимать решения в их интересах. А правительство – это продукт двух фракций БЮТ и НУ-НС, которые после выборов создали свою нежизнеспособную коалицию».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что «парламентские фракции – это не субъекты предпринимательской деятельности, которые могут договариваться по своему усмотрению, а представители взглядов, убеждений и интересов украинского народа». Следовательно, убежден он, «две фракции, которые сформировали правительство, вместе со своими лидерами ЮЩЕНКО и ТИМОШЕНКО должны нести ответственность за свою халатную работу».