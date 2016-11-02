Комитет правовой политики Рады поддержал разработанный Минюстом законопроект о спецконфискации

Об этом сегодня после заседания комитета сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

В ходе сегодняшнего заседания Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал народным депутатам поддержать в первом чтении правительственный законопроект относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов, так называемый закон о спецконфискации. Об этом сегодня после заседания комитета сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

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«Только что завершилось заседание комитета, на котором убеждал депутатов поддержать внесенный Правительством законопроект, который обеспечит взыскание в доход государства необоснованных активов. После длительных дискуссий комитет рекомендовал Парламенту поддержать данный законопроект за основу. Это шаг для возвращения средств, которые были украдены Януковичем и его окружением у украинского народа», - подчеркнул глава Минюста.

Он также подчеркнул: параллельно с законопроектом о спецконфискации следует принять еще один документ, который четко определяет, куда именно должны пойти конфискованные средства.

«Мы чувствуем яростное сопротивление относительно этого документа. Депутаты придумывают любые поводы, чтобы не голосовать за него. К сожалению, среди этих депутатов есть и представители демократической коалиции. Хотя принятие этого документа – это повышение социальных стандартов для наших пенсионеров и бюджетников и дополнительные средства на оборону», - отметил Министр юстиции.