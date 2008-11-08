Барак Обама не откажется от размещения ПРО в Польше

Новоизбранный Президент США Барак ОБАМА пообещал не отказываться от планов администрации Джорджа БУША по размещению элементов американской системы противоракетной обороны в Польше.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ, сообщает Лента.Ру.

Как отмечается в заявлении пресс-службы Л.КАЧИНЬСКОГО по итогам переговоров, Б.ОБАМА подчеркнул важность стратегического партнерства между США и Польшей и подтвердил намерение развивать политическое и военное сотрудничество между двумя странами.

Ранее ряд экспертов высказывал предположения, что Б.ОБАМА после своего прихода в Белый дом может отказаться от размещения системы ПРО в Восточной Европе.

Соглашение о размещении на территории Польши батареи зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" с 96 ракетами было подписано госсекретарем США Кондолизой РАЙС и министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ 20 августа нынешнего года в Польше. Помимо этого 8 июля США подписали соглашение с Чехией о размещении на ее территории радара, входящего в систему ПРО.

Как ранее сообщила "Вашингтон пост", Обама в пятницу поговорил по телефону с премьер-министром Италии, премьер-министром Испании, королем Саудовской Аравии, президентом Польши, президентом Египта и президентом Пакистана. Разговоры продолжались, в среднем, от пяти до десяти минут.