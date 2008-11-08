Барак Обама позвонил еще шести мировым лидерам

Избранный президент США Барак Обама позвонил в пятницу по телефону еще шести зарубежным лидерам, сообщила со ссылкой на помощников Обамы газета "Вашингтон пост".

Таким образом, на сегодняшний день Обама после своей победы 4 ноября на президентских выборах в США позвонил уже 15-ти мировым лидерам.

По данным помощников, Обама в пятницу поговорил по телефону с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, премьер-министром Испании Хосе Родригесом Сапатеро, королем Саудовской Аравии Абдаллой, президентом Польши Лехом Качиньским, президентом Египта Хосни Мубараком, президентом Пакистана Асифом Али Зардари.

Разговоры продолжались, в среднем, от пяти до десяти минут, сообщили помощники.

В четверг, напоминает РИА "Новости", Обама сделал телефонные звонки девяти лидерам, поговорив с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном, президентом Франции Николя Саркози, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Японии Таро Асо, премьер-министром Канады Стивеном Харпером, премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом, премьер-министром Австралии Кевином Раддом, президентом Мексики Фелипе Кальдероном, президентом Южной Кореи Ли Мен Баком.