Ющенко готовит большое совещание о кризисе

На следующей неделе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудит с представителями иностранных банков вопрос о поддержки ликвидности их украинских филиалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

Она сообщила, что на следующей неделе В.ЮЩЕНКО планирует провести ряд встреч с представителями металлургической промышленности, банковской сферы, инвестиционных групп.

По словам пресс-секретаря, с представителями иностранных банков Президент намерен обсудить вопрос о поддержке ликвидности их филиалов.

Также пресс-секретарь отметила, что весь комплекс мер для минимизации влияния кризиса на социально-экономическую ситуацию в стране Президент планирует поднять на общеукраинском совещании, которое состоится в 13.00 12 ноября в Киеве.

Она добавила, что на совещание приглашено руководство Верховной Рады, правительства и другие высокопоставленные должностные лица.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент ожидает от этого мероприятия разработки действенных механизмов для нейтрализации кризиса в ключевых для государства отраслях национальной экономики: металлургии, химической и машиностроительной.