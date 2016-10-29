Бойко в декларации указал квартиру в РФ, которая принадлежит его супруге

Лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко подал электронную декларацию за 2015 год, указав квартиру в Российской Федерации, которая принадлежит его супруге.

Об этом говорится в декларации, размещенной на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Заработная плата Бойко в 2015 году по основному месту работы в парламенте составила 79 тысяч 508 гривень. Еще он задекларировал средства для обеспечения депутатской деятельности в размере 80 тысяч 599 гривень. Среди дохода также пенсия в сумме 17 тысяч 31 гривня и более 40 тысяч гривень процентов от банков.

На банковских счетах Бойко 31 тысяч 385 долларов и более 650 гривень. Также он имеет наличными 25 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 30 тысяч гривень.

Лидер фракции задекларировал два автомобиля - Mercedes-Benz (модель GL500), который на момент приобретения в мае 2007 года стоил 696 тысяч гривень, и ВАЗ (2101).

Бойко указал, что в селе Диброва Лиманского района Донецкой области он с апреля 1994 года владеет жилым домом общей площадью 30 кв. м, и с декабря 1998 года земельным участком общей площадью 1952 кв. м. Также в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области с ноября 2009 года он владеет земельным участком общей площадью 600 кв.м. К тому же, он имеет в Рубежном Луганской области квартиру общей площадью 113 кв. м и гараж площадью 20 кв.м. В Киеве Бойко с января 2015 года арендует офис общей площадью 25,7 кв.м.

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Вместе с тем, в декларации указано, что его супруга Вера в Российской Федерации с октября 2006 года имеет квартиру общей площадью 220,3 кв.м. Также она в России владеет машино-местом общей площадью 15,4 кв.м. В Киеве у нее в собственности с июня 2001 года есть квартира площадью 257 кв.м (стоимость которой по последней оценке составляет 231 тыс. 300 грн) и гараж площадью 19,20 кв.м. Вера Бойко также имеет жилой дом в селе Иванковичи Васильковского района Киевской области, стоимость которого по последней оценке составляет 1 миллион 81 тысячу 246 грн. Вместе с тем она имеет 8 различных земельных участков в Киевской области и еще 2 участка арендует также Киевской области. Еще у нее есть недостроенный жилой дом в Гнедине Бориспольского района.

Супруга Бойко является бенефициарным владельцем ООО "Столичная недвижимость", где ее зарплата составляет 1 миллион 158 тысяч 112 гривень и дивиденды 1 миллион 320 тысяч 700 гривень. Также она получила 842 тысяч 369 гривен зарплаты по совместительству в ООО "Управляющая компания "Группа Полипластик". Ее пенсия составила 65 тысяч 217 гривень.

Кроме того, на банковских счетах семьи Бойко есть 6 миллионов 714 тысяч 409 рублей.