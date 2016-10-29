Нардеп Денисенко призвал Тимошенко опубликовать е-декларацию и показать свои доходы и расходы

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

«Также Денисенко призывает Юлию Тимошенко откровенно рассказать крестьянам об условиях финансирования его политической силы аграрными кланами, в частности, Богданом Губским, владельцем десятков тысяч гектаров земель в Киевской, Черкасской и других областях; Андреем Веревским – владельцем компании “Кернел групп”, который входит в ТОП-10 землевладельцев Украины; Сергеем и Александром Буряками – владельцами “Брокбизнесбанка”, причастными к земельным аферам на Киевщине», - говорится в сообщении.

Также Тимошенко должна была бы объяснить крестьянам, почему среди авторов закона о продлении моратория на продажу сельхозземель не было ни одного представителя фракции “Батькивщина”, а сам закон не голосовал каждый четвертый депутат из фракции Тимошенко, отмечают в БПП.

«А прежде чем выступать прокурором, желательно бы чтобы лидер “Батькивщины” заполнила собственную е-декларацию и отчиталась о своих доходах и расходах», - заключают в призыве.