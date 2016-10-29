Председатель Харьковской ОГА задекларировала три квартиры и наличные

Председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подала электронную декларацию, указав доход за 2015 год в размере 133 тыс. 712 грн.

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Декларация размещена на сайте Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации, доходы председателя ОГА состоят из заработной платы по основному месту работы – 124,7 тыс. грн и заработной платы, полученной по совместительству в Харьковском государственном университете питания и торговли на должности доцента, - 9 тыс. грн.

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Кроме того, Светличная задекларировал три квартиры: квартира в Харькове площадью 32,7 кв.м стоимостью на дату приобретения в 2006 году 126,2 тыс. грн, которая полностью находится в ее собственности; квартира в Харькове площадью 47,1 кв.м стоимостью на дату приобретения в 2008 году 15 тыс. грн, которая полностью находится в ее собственности; а также квартира в Волчанске Харьковской области площадью 52,2 кв.м (приобретенная в 1998 году, стоимость не указана), ею председатель ОГА владеет на 50%. Светличная указала в декларации гараж площадью 15 кв.м, право собственности на который не зарегистрировано в установленном законом порядке.

Председатель Харьковской ОГА задекларировал легковой автомобиль Peugeot 2008 (год выпуска – 2014) стоимостью 320 тыс. грн.

Светличная обладает наличными средствами в размере 17 тыс. долл., 5 тыс. евро и 50 тыс. грн. На счетах в "ПриватБанке" она имеет 725 долл., почти 2,2 тыс. грн и 121 евро.

Председатель Харьковской ОГА также является членом исполкома Харьковского областного отделения Национального олимпийского комитета.