Взгляд из другой реальности: у Лаврова уже неделю доносят "ясность" разговора Путина о вооруженной миссии ОБСЕ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Очень много неправильных трактовок, основанных, в том числе, на каких-то вбросах украинской стороны, все это перемешалось, мало кто разбирается в этом вопросе. Я внесу ясность», - сказала Захарова и добавила, что понимает, что Украина будет настаивать на своей трактовке.

«Четкая и ясная наша не просто трактовка, а наше восприятие этого вопроса. Заявления о некой договоренности по развертыванию на Донбассе вооруженной полицейской миссии просто не соответствуют действительности»,- заявила она.

Захарова утверждает, что речь идет об организации усиленного наблюдения за разведением сторон на линии соприкосновения силами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте такжеПутин обсудил с членами Совбеза встречу "нормандской четверки" в Берлине

«Именно об этом говорилось в рамках «нормандского саммита» в Берлине 19 октября», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас за разведением сторон следит СММ ОБСЕ, которая носит гражданский характер и ее наблюдатели не вооружены.

«Вопросы о предоставлении им права на ношения табельного оружия, причем только на участках разведения и в целях самозащиты, обсуждался в ОБСЕ летом этого года, но не получил развития в силу отсутствия консенсуса», - сказала Захарова и добавила, что Россия не возражала против предоставления наблюдателям ОБСЕ табельного оружия на участках разведения.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формата» утвердили немецкие и французские предложения по основным критериям «дорожной карты» выполнения Минских соглашений. Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. У Путина решили объясниться по вопросу вооруженной миссии уже в Москве, называя решение "потенциальным" и другими терминами.