"Вова, что ты делаешь?": в вопросе Украины на Путина никто из его окружения повлиять не может - экономист РФ

Об этом в интервью "Новому времени" рассказал профессор Владислав Иноземцев, имеющий на Западе репутацию одного из самых объективных российских экономистов.

"Оппонировать Путину не будет сейчас никто. Путин указывает, что нужно делать, и люди делают. Хотя в экономике Путин не считает себя специалистом, и есть минимум десять человек, к которым он прислушивается", - рассказал он.

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Иноземцев отметил, что из "рыночников" это и вице-премьер Игорь Шувалов, и глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, и министр финансов Антон Силуанов, и даже отставной министр Алексей Кудрин, которые порой заходят к Путину в кабинет. Есть еще Сергей Глазьев, Андрей Белоусов.

При этом российский президент, по словам Иноземцева, опасается радикальных перемен в экономике, пусть все идет, как идет.

"Во внешней политике Путин никого не собирается слушать. Люди вроде тех же бизнесменов приходили к нему во время "референдума" в Крыму и говорили: "Вова, что ты делаешь?" а он им: "Я занимаюсь историей, а вы тут бабки считайте". В вопросе Украины на Путина никто повлиять не может", - подытожил российский экономист.

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